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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعلن تفكيك خلية جديدة موالية لـ«داعش»

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:45 م
السلطات المغربية
السلطات المغربية
وكالات
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أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت الجمعة ثلاثة أشخاص يشتبه في تكوينهم خلية "موالية" لتنظيم داعش، موضحة أنّهم كانوا في "مرحلة متقدمة" من التحضير "لمشاريع إرهابية" وحجزت لديهم مواد تستعمل في صناعة العبوات المتفجرة.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن صباح الجمعة "من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان (شمال)"، مشيرا إلى ارتباط أحدهم بعلاقة قرابة مع أحد مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق.

وأضاف أن المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاما، بلغوا "مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد، إيذانا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية".

وأوضح أنهم "قاموا بعدة زيارات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف المقرر مهاجمتها بواسطة عبوات ناسفة".

وتابع أنهم "وثقوا في شريط فيديو بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم داعش والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية".

كما أشار البيان إلى حجز "مجموعة من المعدات و(المواد) الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية"، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

وتعلن السلطات المغربية تكرارا تفكيك خلايا موالية للتنظيم المتطرف، بينها خلية من خمسة أفراد أوقفوا في سبتمبر وكانوا قد "قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة"، وخلية أخرى الأسبوع الماضي.

بقي المغرب عموما في منأى عن هجمات تنظيم داعش حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندينافيتان ذبحًا في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها وفق السلطات موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصا يشتبه في تورطهم بقضايا إرهابية، حسب آخر حصيلة رسمية.

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