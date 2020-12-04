إيران تسجل 13 ألفًا و341 إصابة بكورونا

وأوضحت الوزارة الإيرانية- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و16 ألفا و835 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات 49 ألفا و695، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 708 آلاف و106 أشخاص.





وأفادت الوزارة بأن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، 27 إقليما في وضع صحي حرج من بينها طهران وأصفهان وقم.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 13 ألفا و341 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و347 حالة وفاة.