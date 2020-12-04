وزير خارجية أمريكا: قتلنا قاسم سليماني لنظهر لإيران الخط الأحمر
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:56 م
منار أحمدطباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن العديد من الدول ستنضم لعملية السلام مع إسرائيل، وفقا لقناة العربية.
وأضاف بومبيو: "قتلنا قاسم سليماني لنظهر لإيران الخط الأحمر "، مؤكدًا أن حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسيًا واقتصاديًا.
وأكد أن نظام إيران يرهب شعبه ويروج للإرهاب في العالم.
وأضاف بومبيو: "قتلنا قاسم سليماني لنظهر لإيران الخط الأحمر "، مؤكدًا أن حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسيًا واقتصاديًا.
وأكد أن نظام إيران يرهب شعبه ويروج للإرهاب في العالم.