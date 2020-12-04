إندونيسيا: الفيضانات تودى بحياة 5 في سومطرة

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مصرع خمسة أشخاص على الأقل في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية الإندونيسي الجمعة، حسبما ذكر مسؤول حكومى.وقال ساريمان سيتوروس المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية إن شخصًا آخر لا يزال في عداد المفقودين بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من مدينة ميدان.وأضاف أن "جميع الضحايا كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني".يذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية مسألة شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار بين شهرى أكتوبر ومارس.