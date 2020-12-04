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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجاوز عدد المحتجزين في وحدات الرعاية المركزة بألمانيا بسبب كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:31 م
مرضى كورونا المحتجزين
مرضى كورونا المحتجزين
وكالات
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تجاوز عدد مرضى كورونا المحتجزين داخل وحدات الرعاية المركزة بألمانيا عتبة الأربعة آلاف شخص لأول مرة.

وأفادت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب العناية المركزة والطوارئ- اليوم الجمعة- بوجود 4011 شخصا في العناية المركزة بالبلاد. وقالت الجمعية في تقريرها اليومي إن هذه الأعداد تزيد عن أعداد الأمس بمقدار 31 شخصًا.

وذكرت الجمعية أن 60% من المرضى يجرى لهم تنفس صناعي مكثف (وفقا لتقرير الثانية عشرة والربع ظهر اليوم الرابع من ديسمير).

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، إن عدد حالات الوفاة الجديدة بلغ مستوى ثالث أكبر عدد وفيات منذ بداية الوباء.

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