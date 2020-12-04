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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قطر تعلق على بيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:18 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
سارة الشلقاني
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قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن الدوحة تثمن بيان الكويت حول حل الأزمة الخليجية.

وأوضح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية، نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة».

وأشار خلال تصريحاته في جلسة منتدى روما السادس لحوار المتوسط، الذي يعقد عبر تقنية الفيديو، إلى أن الدوحة متفائلة تجاه الأزمة الخليجية، وأنها تدعم أي حل يحافظ على وحدة الخليج، متابعا: "نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا، أو سيحل النزاع بالكامل، ولا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد".

وقالت وزارة خارجية الكويت، اليوم الجمعة، في بيان قصير: "في إطار جهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وخلفه الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

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