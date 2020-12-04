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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف بمتابعة حالة طفل مصاب بمضاعفات في القلب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:14 م
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، أثناء زيارته اليوم الجمعة، للمستشفى التخصصي، واستفسر عنها من الطاقم الطبي، مطمئنا الأهالي أن شكواهم محل اهتمام، موضحًا لهم كثيرًا من استفساراتهم الخاصة بذويهم من المرضى داخل المستشفى، وأن الجميع أطباء وتمريض لا يدخرون جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة والأفضل.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمتابعة مطلب أحد المواطنين الذي يلتمس مساعدته في علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات في القلب، حيث كلفه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وإن استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى التي يتوافر بها إمكانية علاجه، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما تم تنفيذه معه.

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