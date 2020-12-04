«كاريتاس» تنتقد خطط ألمانيا بشأن عدم تمديد حظر الترحيل لسوريا

انتقدت منظمة "كاريتاس" الإغاثية خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، معتبرة ذلك أمرا غير مبرر.وقال رئيس المنظمة بيتر نيهر، اليوم الجمعة: "الوضع كارثي على مستوى البلاد والمخاطر التي يتعرض لها من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ستكون هائلة.. بالإضافة إلى الأعمال الحربية، فإن الهجمات هي النظام السائد اليوم في عدة مناطق بالبلاد".وذكر نيهر أن النظام السوري يواصل قمع أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، مضيفا أن الفقر ونقص الغذاء في سورية أكبر حاليا من أي وقت مضى.وقال رئيس المنظمة الكاثوليكية: "سوريا منطقة نزاع، لذلك لا نرسل أحدا إلى هناك".ويعتزم زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل.وقال الوزير في تصريحات مؤخرا: "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من من فرض حظر عام على الترحيل".وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سورا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. وانتهت الحرب الأهلية في معظم مناطق سوريا حاليا، ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية.وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في مايو الماضي: "حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات.وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".