النمسا تسجل 3815 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، تسجيل 3815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 297 ألفا و245 حالة، وقد تعافى منهم 243 ألفا و775، بينما توفي 3651 حالة.وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المستشفيات بلغ 3980 حالة، منها 642 في العناية المركزة.وأضاف البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 746 حالة، تليها النمسا السفلى 635، والعاصمة فيينا 614 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وعددها 123 حالة.