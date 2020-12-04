وزير الخارجية البحريني يجتمع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم الجمعة، مع بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.وذكرت وكالة أنباء البحرينية بنا، أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما تقدمه من عون لمختلف الشعوب المنكوبة في العالم.كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على اهتمام مملكة البحرين بمواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدمة لأهداف العمل الإنساني والإغاثي.