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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماس يعرب عن ارتياحه لخطط عرقلة انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:16 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن ارتياحه لنية الكونجرس الأمريكي عرقلة خطط الرئيس دونالد ترامب للسحب المزمع لـ12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال ماس في برلين اليوم الجمعة: "بالطبع نحن سعداء لأنه يبدو أن هناك اتفاقا بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن على طرح الأمر برمته للنقاش مرة أخرى".

وأكد ماس للحكومة الأمريكية المستقبلية أن الجنود الأمريكيين مرحب بهم في ألمانيا، وقال: "وجودكم لا يساهم فقط في أمن ألمانيا، بل يعزز أيضا الأمن في جميع أنحاء أوروبا، وخارجها".

وأعلن نواب أمريكيون أمس الخميس عن نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم والذي من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي المنتهة ولايته، دونالد ترامب، من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

ومن شأن القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة الكونجرس، أن يحول دون انسحاب أي من القوات الأمريكية في ألمانيا البالغ عددها حوالي 34500 جندي لمدة تصل إلى 120 يوما بعد أن يقدم وزير الدفاع تحليلا حول تأثير الانسحاب للكونجرس.

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