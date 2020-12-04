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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس البرلمان العربي يدين مجزرة ميليشيا الحوثي في الحديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:53 م
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي
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أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس، باستهدافها مجمعا تجاريا جنوب مدينة الحديدة اليمنية بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح آخرين.

وأكد العسومي، في بيان اليوم، أن ارتكاب ميليشيا الحوثي هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيًا، ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى نشر العنف والدمار والفوضى في المنطقة العربية.

وأعرب عن خالص تعازيه للشعب اليمني ولأسر الضحايا في شهداء المجزرة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

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