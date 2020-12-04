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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:52 م
الفلسطينيين
الفلسطينيين
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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، قوله إن العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

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