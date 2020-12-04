تنفيذ حكم الإعدام على قاتل الطفلة أسماء قناوي بسبب قرطها

نفذ سجن قنا العمومي، اليوم الجمعة، حكم الإعدام على المتهم بخطف الطفلة أسماء قناوي، وقتلها بغرض سرقة قرطها، في القضية التي حملت رقم 742 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 995 كلي قنا.كانت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، في عام 2018، قد عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا، والسجن 15 عامًا لفتاة، في قضية خطف وقتل الطفلة "أسماء" بمركز الوقف شمال محافظة قنا لسرقة قرطها.بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الوقف بلاغًا بتغيب أسماء محمد قناوى، 8 أعوام، عن منزلها، وعُثر على جثتها متعفنة بعد 10 أيام داخل جوال أعلى منزل المتهم بقرية القلمينا.التحرياتوكشفت تحريات المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "فاطمة.ا.م" و"محمود.م.ع"، مجند، بعد أن قامت الفتاة باستدراج المجنى عليها عقب خروجها إلى منزل المجند بغرض سرقة قرطها الذهبى، وقام المجند بقتل الطفلة خشية افتضاح أمرهما، ووضع الجثة في جوال وألقاها أعلى منزل بالقرية.