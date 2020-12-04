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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 217،000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:48 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، 217،000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2000 حالة لليوم الثاني على التوالي، مع اقتراب أخطر فصول العام بالنسبة للجائحة، في وقت يشهد ضغطا شديدا على نظام الرعاية الصحية وسط حالة من الفوضى تكتنف القيادة السياسية للبلاد.

وطبقا لإحصاءات رويترز التي تستند إلى بيانات رسمية، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 ثاني أعلى مستوياتها أمس الأربعاء، حيث توفي 2811 شخصا، وهو ما يقل بوفاة واحدة عن الرقم القياسي المسجل في 15 أبريل.

وسجلت الولايات المتحدة قرابة 200 ألف إصابة جديدة، أمس الأربعاء، فيما بلغ معدل دخول المستشفيات للعلاج من الفيروس مستوى قياسيا اقترب من 100 ألف مريض.

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