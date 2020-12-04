تفاصيل التحقيق مع خلية إرهابية فى قنا

أمر حسين أبو كريشة، رئيس نيابة قسم قنا، بحبس 3 من العناصر الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجة لهم بإشراف المستشار مصطفى عباس، المحامى العام الأول لنيابات قنا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والدعوة إلى العنف والإضرار بالأمن والسلام الاجتماعى.وكشفت تحقيقات أحمد القاضى، مدير النيابة، بسكرتارية أحمد فاروق أبوزيد، قيام محمد أشرف (طالب) ومحمد حمدى (عامل رخام) محمد حسن (بإحدى الشركات البيولوجية) باعتناق الأفكار والمفاهيم التكفيرية وتحركهم بالدعوة لهذه المفاهيم عبر التوصل الاجتماعي، واستقطاب العديد من الشباب وتكوين خلية عنقودية تتولى مسئولية تنفيذ الأعمال العدائية ضد الدولة ومؤسساتها والإضرار بالوحدة الوطنية وعمل سلسة من أعمال العنف والتخريب والإضرار بالمال العام والسلم الاجتماعى.وردت معلومات لـ الأجهزة الأمنية بقيام المتهمبن باعتناق الأفكار والمفاهيم التكفيرية وتحركهم بالدعوة لهذه المفاهيم عبر التوصل الاجتماعى، واستقطاب العديد من الشباب وبعد استئذان النيابة تم ضبطهم.حضر المتهمون الثلاثة إلى نيابة قسم قنا وسط حراسات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء هانى عويس، نائب مدير أمن قنا، واللواء محمود أبوزيد، مساعد مدير أمن قنا للمنطقة المركزية، والعقيد محمد عبد الحميد، مأمور قسم شرطة قنا.