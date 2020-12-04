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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة سوهاج تطلق قوافلها البيطرية لقرية الرويهيب بالمنشأة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:36 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية الأسبوعية المجانية لقرية الرويهيب بمركز المنشأة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومركز بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 945 حالة موزعة بين مجترات كبيرة وصغيرة ودواب وطيور.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، على استمرارية القوافل البيطرية في تنفيذ برنامجها العلاجي والتوعوي لخدمة المواطنين بمختلف القري والنجوع بالمحافظة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية للجامعة في كافة المجالات، وخاصة في مجال تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، مضيفًا أن للقوافل أيضا دور هام في التدريب العملي للطلاب للتعامل مع الحالات المرضية للحيوانات وذلك لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية والمشرف علي القوافل البيطرية، أنه خلال القافلة تم فحص وعلاج عدد من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب، حيث تنوعت الحالات المرضية بين أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، مضيفًا أنه تم إجراء العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، إلى جانب تشخيص وعلاج 185 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة 22 طالبًا من الفرق النهائية بالكلية، كما تم تدريب الطلاب المرافقين على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وخاصة من أقسام طب الحيوان والجراحة والدواجن والتوليد وغيرها.

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