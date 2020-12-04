ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة زفتى من ضبط شخصين لارتكابهما حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد الصباحي، وكيل فرع البحث الجنائى لمدينتي زفتى والسنط،ة بتمكن قوة من مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث قسم زفتى، من ضبط شخصين مُقيمين بدائرة قسم شرطة زفتى، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، مُتخذين من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (طبنجة- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما السلاح النارى لاستخدامه فى ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.