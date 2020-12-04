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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهمات بقتل مواطن عن طريق إعلان زواج: «كنا عايزين نسرقه بس»

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:49 م
المتهمات
المتهمات
نجلاء رفاعي
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أدلت 5 سيدات بقتل شاب عقب استدراجه عن طريق إعلان زواج فى منطقة ١٥مايو، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام نيابة حلوان الكلية.

واعترفت السيدات بارتكاب الواقعة عقب تناوله كوبًا من العصير المخدر داخل شقة يسكن فيها قائلات: «إحنا حطينا المخدر في العصير عشان نسرقه مش نقتله، بس مات فجأة بعدما شرب العصير، وإحنا معرفناش نعمل إيه فرميناه في الشارع».

وأوضحن أنهن سرقن مبالغ مالية كانت بحوزته وهاتفه المحمول، ونجحن في إخفاء جثمانه في منطقة صحراوية بحلوان، حيث حملن جثمانه داخل سيارته وألقين به في صحراء حلوان وبجانبه سرنجة، لتضليل المباحث بأن الجريمة حدثت عن طريق تناول الشاب جرعة مخدر، ولأنه من متعاطي المخدرات.

وأشارن إلى أنهن كون تلك الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة ومن الرجال طالبي الزواج، مقابل سرقتهم، وكأنه فخ للنصب عليهم، ولكنه توفى نتيجة توقف القلب بسبب جرعة المخدر في العصير.

وكشفت تحريات المباحث عن أنه من خلال فحص مكالمات هاتف المجني عليه، تبين وجود محادثات له مع بعض النساء، من خلال صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وأنهن وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على تلك الصفحة، وتبين أنهن 5 سيدات.

اعترفت المتهمات بارتكاب الواقعة، عن طريق إنشاء صفحة على "فيسبوك" لاستقطاب الرجال راغبي الزواج، مشيرات إلى أنهن نجحن في استقطاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير، باستخدام سرنجة، وتقديمه له، وأنه سقط مغشيًا عليه بعد شرب العصير، ثم توفى متأثرًا بمفعول المادة المستخدمة، واستولين على سيارته وهاتفه المحمول.

وبإرشادهن عثر على السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، وكذا سرنجة بداخلها مادة مخدرة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.

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