رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل جده حرقًا يمثل الجريمة فى 15 مايو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:45 م
المتهم
المتهم
طباعة
اصطحب رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة السائق المتهم بقتل جده بمنطقة جبلية فى مدينة 15 مايو لمكان الحادث لتمثيل جريمته، وشرح القاتل كيفية ارتكابه الجريمة، وإشعال النار به.

وكشفت التحريات الأولية لواقعة العثور على جثة مسن بمنطقة جبلية في 15 مايو أن الضحية "ا. م"، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، بصحبة حفيده ويعمل سائقا، وأنه وراء الحادث، بعد اكتشاف جده قيام المتهم باصطحاب فتاة داخل شقته لممارسة الرذيلة، وخوفًا من افتضاح أمره قرر قتله.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الضحية والسائق، وقام خلالها المتهم بالاعتداء بالضرب على جده، وقام باستدعاء صديقه لحمله داخل سيارة وأشعل النيران به فى منطقة جبلية بطريق امتداد 15 مايو، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بمشاهدتهم، بطريق امتداد 15 مايو، قيام شاب وصديقه يشعلان النار فى مسن، وقام أحدهم بتصويرهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.

موضوعات متعلقة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 وقيمة كراسة الشروط

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

«رزق الهبل ع المجانين».. مفردات الحارة المصرية

مصطفي البلكي: لحظة هدم بيت جدي كانت شرارة انطلاقي في عالم الكتابة

بيتر ماهر: الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل القنوات المفتوحة

غدا.. تكريم لجان تحكيم «ما بعد كورونا» بحفل توزيع جوائز «ضي»