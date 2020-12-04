ألمانيا تُعلن إتاحة التطعيم ضد «كورونا» مجانًا

أعلنت الحكومة الألمانية، أن من يريد الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، سيناله مجانًا.وقال متحدث باسم وزارة الصحة فى برلين، اليوم الجمعة: «التطعيم سيكون مجانًا، بغض النظر هل الشخص مشمول فى التأمين الصحي أو كيفية شموله».وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن «التطعيم سيكون طوعيًا»، مُعلنًا عن حملة إعلامية حكومية مكثفة للغاية، حول جميع القضايا المتعلقة بالتطعيم، وأنه يأمل فى أن يقتنع عدد كبير للغاية من الناس بالتطعيم.وأكد أنه «لا توجد أى خطط تتضمن أن يدفع الناس أموالًا مقابل اللقاح».