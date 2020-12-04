وفاة رقيب شرطة في حادث سير بزهراء المعادي

لقى رقيب شرطة مصرعه، اليوم الجمعة، على إثر صدم سيارة له بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة.تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بورود بلاغ بصدم سيارة لمواطن بشارع الزهراء الرئيسي بالطريق القادم من نيركو المتجه إلى زهراء المعادي.وبانتقال رجال الأمن والفحص، تبين أنه حال تواجد رقيب أول شرطة أشرف فتحي عبدالرازق، 49 سنة، من قوة قسم مرور المعادي، مقيم كفر ديما كفر الزيات الغربية، المعين خدمة سهاري بنفق الزهراء، صدمته سيارة مجهولة، ما أدى لوفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مبرة المعادي.ووتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتفريغ الكاميرات للتوصل للسيارة المتسببة في الحادث وضبطها.