ضبط 5 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

ألقى ضباط مباحث قسم أول سوهاج، القبض على 5 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب؛ بحثًا عن الأثار بمنزل يقع بدائرة القسم.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول، يُفيد بورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك «ه.م»، 43 عامًا، عامل.وبالانتقال والفحص، تم التأكد من الواقعة، وضبط «م.ن» 27 عامًا، عامل، «ع.ج»، 40 عامًا، عامل، و«ي.م»، 52 عامًا، سباك، و«أ.م»، 29 عامًا، عامل، و«م.ا»، 29 عامًا، موظف، أثناء تواجدهم بالمنزل، وقيامهم بعملية الحفر.وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر متر وبعمق متر تقريبًا تنتهي بسرداب من الناحية الشرقية، وجرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيقات.