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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس رومانيا يعلن موافقة بلاده على خطة التطعيم ضد كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:22 م
كلاوس فرنر يوهانس
كلاوس فرنر يوهانس
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أعلن الرئيس الروماني كلاوس فرنر يوهانس موافقة حكومته على خطة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، مرجحا وصول الدفعة الأولى من اللقاح، وهي حوالي مليون جرعة، إلى رومانيا أوائل العام المقبل.

وقال يوهانس، في تصريحات أوردتها صحيفة (رومانيا جورنال) اليوم، على موقعها الإلكتروني: "لقد وافقنا على خطة التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى الدفاع، نسبة عالية من من العاملين في مجال القطاع الصحي في رومانيا يعتزمون التطعيم ضد "كورونا".

وأوضح الرئيس الروماني أن تلقيح عدة ملايين من الأشخاص في أيام قليلة يتطلب فتح أكبر عدد من مراكز التطعيم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسجيل إلكتروني.

ووقع وزير المالية الروماني فلورين كتسو، في 25 نوفمبر الماضي، على دفعة أولية بـ12 مليون يورو لشراء لقاح (كوفيد-19)، حيث إن بلاده ترغب في التأكد من أنها ستكون من بين الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

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