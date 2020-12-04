وفاة عامل أثناء سيره فى الشارع بسوهاج

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة وسقط أرضًا أثناء سيره ببندر طما دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مجدى.ح" 50 عامًا، عامل جثة هامدة.وقرر شقيقه "عمر.ح" 36 عامًا عامل، أنه أثناء سير المذكور ببندر طما سقط أرضًا وجري نقله لمستشفى طما المركزي إلا أنه توفي، وأضاف بأنه يعاني من أزمة قلبية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد مفتش الصحة بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة أزمة قلبية، ونفى الشبهة الجنائية.حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.