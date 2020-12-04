السعودية تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 234 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 358 الفا و336 حالة.وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 348 الفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5940حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة.