روسيا: سندافع عن «نورد ستريم 2» في مواجهة العقوبات الأمريكية

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، في مؤتمر عبر الهاتف، إن العقوبات المفروضة على خط الغاز "نورد ستريم 2" تعد من مظاهر المنافسة غير العادلة، وتتعارض مع مبادئ التجارة الدولية والقانون الدولي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف بيسكوف أن روسيا ستبذل ما بوسعها للدفاع عن مصالحها ومصالح المشاريع التجارية الدولية.وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال، والذي سيربط روسيا بألمانيا.وسيضاعف "نورد ستريم 2" الشحنات الروسية من الغاز الطبيعي عبر طريق بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.ويقول معارضو خط الأنابيب، بما في ذلك الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا، إن الخط سيمنح روسيا سيطرة اقتصادية على ألمانيا، بينما تقول الحكومة الألمانية إنه سيوفر إمدادات طاقة مباشرة وآمنة.