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عالم

الصحة الكويتية: شفاء 474 حالة مصابة بكورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 474 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 139 ألفا و574 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ474 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن، أمس الخميس، عن شفاء 540 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و674 حالة.

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