منى زكي: أحب صابرين وأفتقد حنان ترك

عبرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي أقيمت لها ندوة داخل المسرح الكبير الخارجي بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كبير من الإعلاميين والصحفيين.وأوضحت منى، خلال الندوة، أن لديها صديقات كثر من الفنانات، من بينهن ياسمين عبدالعزيز وغادة عادل وأخريات، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة صابرين جدا، ومؤكدة أنها تفتقد كثيرًا للفنانة حنان ترك، قائلة: "أفتقد حنان ترك، وهي موهبة خطيرة جدا".يذكر أن الندوة أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وحضرها السيناريست تامر حبيب وآخرون.