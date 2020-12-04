منى زكي: أتمنى تقديم أعمال أكثر عن المرأة

قالت منى زكي، خلال ندوة تكريمها المقامة حاليا بدار الأوبرا، إنها تتمنى أن تقدم المزيد والمزيد عن المرأة.وأضافت أنها بصدد تقديم فيلم عن المرأة من إنتاج محمد حفظي، وأنها تجري العديد من التحضيرات حتى يخرج الفيلم على أكمل وجه.وقالت إن من ممثلاتها المفضلات منة شلبي وهند صبري وياسمين عبدالعزيز، لأنهن صديقاتها على المستوى الشخصي والفني، وتقدر موهبة كل فنانة منهن، وأشارت إلى أنها تفتقد حنان ترك بشكل كبير، كما أن الشاشة افتقدتها.وأوضحت أنه لا توجد أي خلافات بينها وبين أي زميلةونالت الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وذلك في الافتتاح الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.