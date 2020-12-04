أبرزها السادات وتيمور وشفيقة.. منى زكى تكشف أحب أفلامها إلى قلبها

قالت الفنانة منى زكي إنها تحب عددًا كبيرًا من أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن أهم تلك الأفلام هى «اضحك الصورة تطلع حلوة» وفيلم «أيام السادات» وفيلم «احكي يا شهرزاد» وفيلم «تيمور وشفيقة».وأضافت منى خلال ندوتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 قائلة: "عملت مسلسل شبه السينما اسمه أفراح القبة بحبه جدًا وبحب العمل ده، رغم أنه مسلسل بعيد عن السينما.. بس أنا حسيت أني مثلته بطريقة السينما".وتقام الندوة داخل المسرح الكبير بساحة دار الأوبرا المصرية وتديرها الإعلامية ريا أبي راشد، بينما تم تكريم منى زكي منذ أيام قليلة في حفل افتتاح المهرجان، وسط حضور زوجها النجم أحمد حلمي، وعدد كبير من النجوم.