انطلاق الدورة 13 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، ويقام خلال الفترة من 4 حتى 17 من ديسمبر الجارى.ويشارك في هذه الدورة 8 فنانين مصريين وهم: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية واثنى عشر من شباب ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى.ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أهمية إقامة الملتقيات التي تهتم بمختلف أنواع الفن، بهدف تطوير الفنون التي تعبر عن حضارات ورقي الشعوب.