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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا» تحذر: التأخر فى العلاج يؤدى للوفاة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:19 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات.

وأوضح لـ«الدستور» أن تحليل PCR الأساسي تشخيص المريض، ولكن تأخر العلاج يؤدى إلى الوفاة، لافتًا إلى أن كورونا ليس مرضًا مميتًا إذا تم علاجه في الوقت الصحيح بالدواء الصحيح، ويمكن الاعتماد على التحاليل والأشعة المقطعية في التشخيص.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأعراض لا تفرق بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا، حيث لا يوجد عرض واحد يفرق بينهما، ولا يوجد طبيب مهما بلغت قدرته الطبية أن يفرق الأعراض بين الفيروسين، وإنما يتم تحديده من خلال التحاليل والأشعة.

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