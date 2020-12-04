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محافظات

تكريم المتفوقين بفصل الدمج في سوهاج احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:05 م
تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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كرمت محافظة أمس، عددًا من الطلاب المتفوقين بفصل غرفة المصادر التكنولوجية بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر بسوهاج، وهو أحد فصول الدمج بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وأيمن تمام مدير عام الإدارة التعليمية بسوهاج، وممدوح أبوزيد مدير المدرسة، ومحمد أبوالعجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة.

ونقل الدكتور محمد عبدالهادي تهنئة السيد محافظ الإقليم لذوي الإعاقة عامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهم، وخاصة للطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة على أدائهم وتفوقهم المميز، وحثهم على مواصلة النجاح في المراحل التعليمية القادمة، والنظر نحو المستقبل، لتحقيق التفوق باستمرار وتحقيق الأهداف، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالي مصر، موجها رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والرعاية لأبنائهم حتى توجت جهودهم بالنجاح، لافتا إلى حرص المحافظة الدائم على تكريم أبناء سوهاج المتفوقين وخاصة من ذوي الهمم، وذلك من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإبراز تميزهم وتحفيزهم على مواصلة العمل والتفوق.

وكرم المشرف العام على شئون ذوي الإعاقة، ومدير إدارة سوهاج التعليمية 12 من طلاب ذوي الإعاقة ومنحهم شهادات التكريم، كما كرم 10 مدرسين من معلمي غرفة المصادر التكنولوجية وفصول الدمج، موجها الشكر لإدارة المدرسة على اهتمامها بالطلاب.

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