بيتر ماهر: الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل القنوات المفتوحة

تعقيبا علي البيان الذي أصدره أحد أعضاء اتحاد الكتاب ــ النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالغربية٬ ودعا المثقفين والمبدعين للتوقيع عليه٬ ويتضمن فرض شروط وصاية ومقاييس ومعايير يجب إتباعه علي المبدع والمفكر قبل أن يكتب. قال الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران: "اعتقد لا يوجد قيود أو قواعد مفترضة على حرية الإبداع حتى وإن كان الغرض منها حماية المجتمع من بعض الأفكار التي قد تبدو ضد العرف والتقاليد والأصول لكن في نفس الوقت الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل عصر مفتوح من القنوات الثقافية التي لا يمكن أن تمنعها عن الوصول بأى شكل أن كان الأمر أشبه بحجب الشمس بكف اليد.تابع الصغيران في تصريح خاص لــ"الدستور": لكن الأفكار الجيدة هى التي تبقى وترقي نفسها عبر الزمن وتحتل الصدارة.. الأفكار لا تقاس بمدة زمنية محددة لكن تقاس بمقدار ما تؤثر فيه داخل القارئ هذا هو الأهم.