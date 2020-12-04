بدء المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق «كلابشة - نصر النوبة» بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائري «كلابشة - نصر النوبة»، بطول 12 كم، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه في منتصف 2021، ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لطريق «نصر النوبة - بلانة».وأشار «عطية» في بيان اليوم الجمعة، إلى أن «الأعمال بهذا الطريق تشمل تركيب 3200 مصد حديدي بامتداد ترعة وادى العرب لمعالجة عيوب تسرب المياه، التي كانت تتسبب في حدوث هبوط بالطريق الرئيسي، وتركيب محول كهربائي، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لاستكمال أعمال الإنارة في المسافة من وادي العرب وحتى مدخل نصر النوبة، حيث تمت إنارة المسافة من كلابشة إلى قورتة».أوضح المحافظ، أنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطرق بالمدن والقرى طبقًا للاحتياجات الجماهيرية، التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين؛ بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، ومنع تكرار الحوادث ولاسيما أنه يُراعى مع تنفيذ أعمال الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة.