الصين تشجب قرار أمريكا فرض قيود جديدة على تأشيرات أعضاء الحزب الحاكم

شجبت الصين، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على إصدار تأشيرات السفر إلى أراضيها لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، ردا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن القواعد الجديدة، التي تقلص مدة تأشيرة السفر لأعضاء الحزب وأسرهم إلى شهر واحد ودخول لمرة واحد فقط، تهدف إلى "ردع" تأثير الحزب الشيوعي الصيني.وقالت يينغ إن "محاولة الفصل بين الحزب الشيوعي والشعب الصيني غير مجدية، حيث إن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية".واعتبرت يينغ أن تصريحات المسئولين الأمريكيين بهذا الشأن تعكس افتقارا إلى المعرفة الأساسية، أو التزام المساواة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الصين.وأعربت يينغ عن أسفها حيال ما وصفته بـ"الترهيب الأبيض" ضد الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة من جانب بعض القوى المناهضة للصين ممن يعانون من التحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة، مضيفة أن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات والتصريحات، معتبرة أنها لن تضر إلا بالمصالح الأمريكية ومصالح الشعبين.وحثت يينغ الحكومة الأمريكية على النظر إلى التنمية الصينية بطريقة أكثر عقلانية وهدوءا، وتصحيح النظرة التي وصفتها بـ"المشوهة" تجاه الحزب الشيوعي الصيني.