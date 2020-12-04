محافظ بني سويف: إشراف «الأوقاف» على المساجد يُرسخ المفاهيم الصحيحة للدين

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مسجد بني موسى الشرقي بقرية إبشنا، بجانب افتتاح مسجد التوبة بقرية الشوبك بإهناسيا، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.شهد الافتتاح حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والنائب محمد رجب، والنائب محمد سيد كامل، عضوي مجلس النواب، واللواء وليد البيلي، رئيس مدينة بني سويف، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة السعيدة، وهى افتتاح بيتا من بيوت الله بعد تطويره بالكامل، من خلال تعاون الأوقاف والمجتمع المدني، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي تحصد المحافظات ثمارها، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أشهر فقط تم افتتاح 18 مسجدًا بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم بشكل كامل.ونوه بأن المساجد تحت إشراف كامل من الأوقاف، وذلك يُساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب وجموع المواطنين، منوهًا بأن المساجد أصبحت منارة للعلم والدعوة والوعي، حاليًا.