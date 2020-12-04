وزير التنمية يوجه رسالة للمحافظين بشأن مواعيد إغلاق المحلات

كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، عن غلق 136 ورشة صناعية منها 121 بالقاهرة و13 بدمياط و2 بكفر الشيخ والفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم، منها 9 مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجارية بدمياط.وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.وأشار شعراوى إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.