ألمانيا: العودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني «لن تكفي»

اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن عودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حاليًا، مشيرًا إلى أنه يجب التفاوض بشأن نصّ موسّع.وقال ماس، في مقابلة مع مجلة "در شبيغل" الألمانية، إن "عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي"، مؤكدًا أنه "ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضًا".