ضبط 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات في المحلة

تمكنت مباحث قسم شرطة المحلة الكبرى من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات، وبحوزتهم طبنجة وطلقتان من ذات العيار.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة المحلة، يفيد بتمكن عناصر الشرطة بالقسم من ضبط 4 أشخاص، مُقيمين بدائرة قسم شرطة المحلة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر عجلة القيادة وإدارتها بمفك، مُتخذين من محافظات (الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم طبنجة وطلقتان من ذات العيار.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب 15 حادثا بذات الأسلوب، وحيازتهم السلاح المضبوط لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشادهم ضبط عدد 15 سيارة.. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.