تعرف على خطة كيت ميدلتون وويليام لقضاء عيد الميلاد

لن تتمكن كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، والأمير وليام، ولى العهد البريطاني، وأبناؤهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس من قضاء عيد الميلاد مع الملكة إليزابيث الثانية هذا العام، لكن لديهم بعض الخطط المثيرة للتطلع إلى المستقبل.وفقًا لموقع «mirror» ترغب الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في إلغاء احتفالاتهما المعتادة بعيد الميلاد وقضاء اليوم بدون أسرهم، وستبقى الملكة في وندسور بدلًا من التوجه إلى ساندرينجهام لقضاء فترة الأعياد، وستفتقد رحلتها السنوية فى الكنيسة فى محاولة لتجنب حشود المهنئين، لتوخى الحذر وعدم نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.أما كيت فيُعتقد أنها هي وويليام وأطفالهما سيذهبان إلى باكليبرى لقضاء اليوم مع عائلة كيت، حيث إنهم لم يحظوا بعيد الميلاد معها منذ 2016.وأشارت مصادر القصر إلى أن الملكة ستخصص بعض الوقت خلال العطلات للتحدث إلى أفراد الأسرة الذين لن تتمكن من رؤيتهم شخصيًا.وقال مصدر بالقصر: «الملكة تدرك تمامًا ضرورة توخى الحذر طوال الأزمة وفترة عيد الميلاد لا تختلف».