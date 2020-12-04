رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على خطة كيت ميدلتون وويليام لقضاء عيد الميلاد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:24 م
الأمير وليام وعائلة
الأمير وليام وعائلة
شيماء دهب
طباعة
لن تتمكن كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، والأمير وليام، ولى العهد البريطاني، وأبناؤهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس من قضاء عيد الميلاد مع الملكة إليزابيث الثانية هذا العام، لكن لديهم بعض الخطط المثيرة للتطلع إلى المستقبل.

وفقًا لموقع «mirror» ترغب الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في إلغاء احتفالاتهما المعتادة بعيد الميلاد وقضاء اليوم بدون أسرهم، وستبقى الملكة في وندسور بدلًا من التوجه إلى ساندرينجهام لقضاء فترة الأعياد، وستفتقد رحلتها السنوية فى الكنيسة فى محاولة لتجنب حشود المهنئين، لتوخى الحذر وعدم نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

أما كيت فيُعتقد أنها هي وويليام وأطفالهما سيذهبان إلى باكليبرى لقضاء اليوم مع عائلة كيت، حيث إنهم لم يحظوا بعيد الميلاد معها منذ 2016.

وأشارت مصادر القصر إلى أن الملكة ستخصص بعض الوقت خلال العطلات للتحدث إلى أفراد الأسرة الذين لن تتمكن من رؤيتهم شخصيًا.

وقال مصدر بالقصر: «الملكة تدرك تمامًا ضرورة توخى الحذر طوال الأزمة وفترة عيد الميلاد لا تختلف».

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. المناطق الأعلى إصابة بكورونا في القاهرة والإسكندرية

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

الأحد.. صالون أحمد عبدالمعطى فى بيت الست وسيلة

الإثنين.. صالون «تحيا مصر» يكرم الموسيقار حلمي بكر

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

سامح محجوب: كيف أدير حوارا مع من يهدر دمي؟