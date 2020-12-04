بيطري القاهرة يصادر 1200 كيلو لحوم فاسدة

أصدر الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تعليمات لشن حملة رقابية على الأسواق، برئاسة الدكتور أشرف عبدالقادر.وتم تشكيل حملة مكبرة من أطباء تفتيش المديرية مع مباحث التموين وحي منطقة مصر القديمة، وتم ضبط 300 كجم من القلوب والأكباد ومقطعات من اللحوم، في مصنع غير مرخص بمساكن عين الصيرة- مصر القديمة، وجميعها دون بيانات وفي حالة فساد وبها تغيرات في الخواص الطبيعية من حيث الملمس واللون والقوام، وينبعث منها رائحة كريهة.وكذلك تم ضبط 900 كجم من الأكباد البقري المجمدة، أمريكية المنشأ، وجميع الكمية منتهية الصلاحية، كما هو مدون على كارت البيانات الملصق على الكراتين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتحفظ على المضبوطات بإحدى الثلاجات لحين صدور قرار النيابة بإعدام المضبوطات.