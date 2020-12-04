رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطري القاهرة يصادر 1200 كيلو لحوم فاسدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:36 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
مصطفى عبدالله
طباعة
أصدر الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تعليمات لشن حملة رقابية على الأسواق، برئاسة الدكتور أشرف عبدالقادر.

وتم تشكيل حملة مكبرة من أطباء تفتيش المديرية مع مباحث التموين وحي منطقة مصر القديمة، وتم ضبط 300 كجم من القلوب والأكباد ومقطعات من اللحوم، في مصنع غير مرخص بمساكن عين الصيرة- مصر القديمة، وجميعها دون بيانات وفي حالة فساد وبها تغيرات في الخواص الطبيعية من حيث الملمس واللون والقوام، وينبعث منها رائحة كريهة.

وكذلك تم ضبط 900 كجم من الأكباد البقري المجمدة، أمريكية المنشأ، وجميع الكمية منتهية الصلاحية، كما هو مدون على كارت البيانات الملصق على الكراتين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتحفظ على المضبوطات بإحدى الثلاجات لحين صدور قرار النيابة بإعدام المضبوطات.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

حملة لتحويل منزل تولكين إلى متحف في بريطانيا

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر يبدأ بدولار واحد

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية

بيتر ماهر: الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل القنوات المفتوحة

شيماء أحمد: ليس من حق شخص أو جماعة أن تمارس إرهابًا فكريًا