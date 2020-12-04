«أحوال»: غالبية الأتراك يطالبون بإصلاحات جذرية في الاقتصاد والقضاء

أكد موقع "أحوال" التركي، أن ما يقرب من 70 في المائة من الأتراك يعتقدون أن الإصلاحات الجذرية ضرورية، بحسب استطلاع للرأي العام أجرته شركة ميتروبول لاستطلاعات الرأي الرائدة في نوفمبر.وبشكل عام، قال 68.9٪ من المشاركين إن الإصلاحات الجذرية ضرورية في الاقتصاد والقضاء والديمقراطية لتركيا، مع 15.4% آخرين يفضلون الإصلاحات الجزئية بدلًا من ذلك.وقال 9 بالمئة إن الإصلاحات ليست ضرورية على الإطلاق، بينما لم يستجب 6.7 بالمئة.وقالت نسبة أكبر من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم تمثل 14.7 في المائة، إنه لا توجد إصلاحات ضرورية، لكن 49.2 في المائة ما زالوا يؤيدون إصلاحات جذرية، و26.7 في المائة يؤيدون إصلاحات جزئية.وكانت أدنى نسبة بين أحزاب المعارضة لصالح الإصلاحات الجذرية كانت مع ناخبي حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بنسبة 84.7 في المائة. فضل ناخبو حزب يمين الوسط الصالح وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري الموالي للأكراد إصلاحات جذرية بنسبة 85.8 و89.6 في المائة على التوالي.من بين ناخبي شريك حزب العدالة والتنمية في البرلمان، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP)، فإن أولئك الذين يعتقدون أن الإصلاحات الجذرية ضرورية ما زالوا يصلون إلى 79.5 في المائة من المشاركين، مع 6.4 في المائة لصالح إصلاحات جزئية و7.1 في المائة فقط قالوا إنه لا توجد إصلاحات ضرورية في الكل.في منتصف نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصلاحات قادمة في إدارة القضاء والاقتصاد في تركيا، مشددًا على أهمية سيادة القانون لجذب المستثمرين الأجانب.وأثارت تصريحات أردوغان التي قال فيها ان النشطاء السياسيين ارهابييون غضب المجتمع التركي والحقوقيون، حيث ساهم سجن الصحفي البارز أحمد ألتان وعثمان كافالا والزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش في تجميد المفاوضات بشأن محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ساهم بدوره في الانكماش الاقتصادي.