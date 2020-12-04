رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: غالبية الأتراك يطالبون بإصلاحات جذرية في الاقتصاد والقضاء

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:59 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "أحوال" التركي، أن ما يقرب من 70 في المائة من الأتراك يعتقدون أن الإصلاحات الجذرية ضرورية، بحسب استطلاع للرأي العام أجرته شركة ميتروبول لاستطلاعات الرأي الرائدة في نوفمبر.

وبشكل عام، قال 68.9٪ من المشاركين إن الإصلاحات الجذرية ضرورية في الاقتصاد والقضاء والديمقراطية لتركيا، مع 15.4% آخرين يفضلون الإصلاحات الجزئية بدلًا من ذلك.

وقال 9 بالمئة إن الإصلاحات ليست ضرورية على الإطلاق، بينما لم يستجب 6.7 بالمئة.

وقالت نسبة أكبر من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم تمثل 14.7 في المائة، إنه لا توجد إصلاحات ضرورية، لكن 49.2 في المائة ما زالوا يؤيدون إصلاحات جذرية، و26.7 في المائة يؤيدون إصلاحات جزئية.

وكانت أدنى نسبة بين أحزاب المعارضة لصالح الإصلاحات الجذرية كانت مع ناخبي حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بنسبة 84.7 في المائة. فضل ناخبو حزب يمين الوسط الصالح وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري الموالي للأكراد إصلاحات جذرية بنسبة 85.8 و89.6 في المائة على التوالي.

من بين ناخبي شريك حزب العدالة والتنمية في البرلمان، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP)، فإن أولئك الذين يعتقدون أن الإصلاحات الجذرية ضرورية ما زالوا يصلون إلى 79.5 في المائة من المشاركين، مع 6.4 في المائة لصالح إصلاحات جزئية و7.1 في المائة فقط قالوا إنه لا توجد إصلاحات ضرورية في الكل.

في منتصف نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصلاحات قادمة في إدارة القضاء والاقتصاد في تركيا، مشددًا على أهمية سيادة القانون لجذب المستثمرين الأجانب.

وأثارت تصريحات أردوغان التي قال فيها ان النشطاء السياسيين ارهابييون غضب المجتمع التركي والحقوقيون، حيث ساهم سجن الصحفي البارز أحمد ألتان وعثمان كافالا والزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش في تجميد المفاوضات بشأن محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ساهم بدوره في الانكماش الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

كيفية التسجيل على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 وقيمة كراسة الشروط

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

الصحة: 19 وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شاب قبل ساعات من حفل زفافه في إسنا

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

الأحد.. صالون أحمد عبدالمعطى فى بيت الست وسيلة

الإثنين.. صالون «تحيا مصر» يكرم الموسيقار حلمي بكر

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

سامح محجوب: كيف أدير حوارا مع من يهدر دمي؟