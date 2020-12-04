حي المعصرة يتابع الالتزام بالمواعيد الجديدة لإغلاق المحلات

نفذ هاني محروس محمد، رئيس حي المعصرة بمحافظة القاهرة، حملة رفقة أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات، لمتابعة الالتزام بغلق الورش في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تنفيذ باقي القرار في المواعيد المحددة لكل نشاط وفقا للقرار.جاءت حملة المتابعة تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لرؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع والميادين للمتابعة المباشرة، والتأكد من تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الورش والمحلات التجارية، والكافيهات، والمولات، والوقوف على مدى التزام المحلات بتنفيذه، وعلى التعامل مع من يخالف القرار بكل حزم، وبقوة القانون، حفاظا على هيبة الدولة ومراعاة لما يترتب عليه قرار الغلق من الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.