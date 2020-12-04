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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الصورة الأولى للمتهم بقتل جده حرقًا فى 15 مايو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:10 م
المتهم
المتهم
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حصلت "الدستور" على الصور الأولى للمتهم بقتل جده حرقًا بـ15 مايو، بعد أن ضبطه مع إحدى الفتيات فى وضع مخل للآداب.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، قد كشف تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثة مسن محترقة بطريق امتداد 15 مايو، وأوضح أن المجني عليه يدعي "ك. س. ا" قتل حرقًا علي يد حفيده.

كانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو بقيادة المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة مسن محترقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم يدعى "م. ر"، 23 سنة، سائق ومقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة علي إثر مشادة كلامية مع جده المجني عليه تطورت إلي مشاجرة، قام علي أثرها بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لرغبته في الحصول علي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها 800 جنيه، ووضع جثته في غرفة جانبية، واصطحب عشيقته للشقة وتدعى "ن. س"، 24 سنة، لممارسة علاقة غير شرعية، وأهداها الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وفي اليوم التالي نقل جثة جده المجني عليه داخل سيارة ميكروباص قيادته، واشترى كمية من البنزين وألقى بالجثة وأضرم بها النيران مكان العثور عليها وفر هاربًا، وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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