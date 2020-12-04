حي البساتين يتابع قرارات غلق المحال وفق المواعيد المقررة

قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، بمرافقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، وبالتعاون مع قسم البساتين وشرطة المرافق، حملة ليلية مكبرة للتأكد من تنفيذ القرارات بشوارع أحمد زكى، الشركة الكويتية، صقر قريش، المجاري، مهران، الخمسين، مساكن الكندي، الجزائر، ٣٠٦، ٥٠٠، والنصر.جاءت الحملة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات والتعليمات المشددة من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ببذل كافة الجهود واستمرار الحملات والتواجد الميدانى للوقوف على مدى تنفيذ قرارات الغلق، بشأن إغلاق جميع الورش والأعمال الحرفية في السادسة مساء، والمحال التجارية والمولات في العاشرة.