38 وفاة و5068 إصابة جديدة بـ«كورونا» في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 152 ألفًا و704 حالات على مستوى البلاد.وأشارت صحيفة «جورجيا توداي»، إلى أن عدد المتعافين من «كورونا» بلغ 126 ألفًا و904 أشخاص، بعد تسجيل 2336 حالة تعافٍ جديدة.ولفتت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1425 شخصًا، بعد تسجيل 38 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد الحالات النشطة الآن في جورجيا يبلغ 24349 حالة، من بينهم 6671 شخصًا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات.