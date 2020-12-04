رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

38 وفاة و5068 إصابة جديدة بـ«كورونا» في جورجيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:52 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 152 ألفًا و704 حالات على مستوى البلاد.

وأشارت صحيفة «جورجيا توداي»، إلى أن عدد المتعافين من «كورونا» بلغ 126 ألفًا و904 أشخاص، بعد تسجيل 2336 حالة تعافٍ جديدة.

ولفتت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1425 شخصًا، بعد تسجيل 38 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد الحالات النشطة الآن في جورجيا يبلغ 24349 حالة، من بينهم 6671 شخصًا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

بالأرقام.. المناطق الأعلى إصابة بكورونا في القاهرة والإسكندرية

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إنفوجراف

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

الأحد.. صالون أحمد عبدالمعطى فى بيت الست وسيلة

الإثنين.. صالون «تحيا مصر» يكرم الموسيقار حلمي بكر

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

سامح محجوب: كيف أدير حوارا مع من يهدر دمي؟