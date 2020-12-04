أوكرانيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ787 ألفًا و891 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا إلى 787 ألفا و891 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 ألفا و131 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز"الأوروبية اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 13 ألفا و195 حالة، وذلك عقب تسجيل 235 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.