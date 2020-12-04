«صحة الشرقية»: إعدام أغذية فاسدة وغلق 18 منشأة غير مرخصة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر، حملات علي المنشآت الغذائية.أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٨ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الشتراطات الصحية، منها ١٠ منشآت بمركز فاقوس، و٤ منشآت بمركز كفر صقر، و٢ منشأة بمركز أولاد صقر، و٢ منشأة بمركز الحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن و٢١٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منهم ٦٠٢ كجم أغذية بالمنشآت الغذائية بمركز فاقوس، و٢٣٥ كجم بأولاد صقر، و٢٠٠ كجم بالحسينية، و٧٨ كجم بكفر صقر.وتم سحب ٥٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٧٩ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر.